Страны Североатлантического альянса изо всех сил стремятся делать вид, что помощь Украине будет нескончаемой, но, тем не менее, тайно подготавливают киевский режим к тому, что лучших условий для заключения мира может и не быть.
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