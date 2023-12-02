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Риттер: страны НАТО транслируют Украине скрытое послание

Риттер: страны НАТО транслируют Украине скрытое послание

Страны Североатлантического альянса изо всех сил стремятся делать вид, что помощь Украине будет нескончаемой, но, тем не менее, тайно подготавливают киевский режим к тому, что лучших условий для заключения мира может и не быть.

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