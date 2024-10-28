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Петербургский дневник

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Первый тренер Батракова в «Локомотиве» оценил фол игрока на Мантуане из «Зенита»

Первый тренер Батракова в «Локомотиве» оценил фол игрока на Мантуане из «Зенита»

Андрей Алтухов уверен, что злого умысла в этом нарушении не было Первый тренер игрока Алексея Батракова в «Локомотиве» Андрей Алтухов в интервью «Чемпионату» высказался о грубом фоле хавбека при столкновении с футболистом «Зенита» Густаво Мантуаном в матче 13-го тура чемпионата России.

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