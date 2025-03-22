Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Уиткофф: Киев дал согласие на проведение президентских выборов

Уиткофф: Киев дал согласие на проведение президентских выборов

Официальный Киев согласился на проведение президентских выборов. С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Выборы на Украине будут, гласят из США, и видимо не ранее конца года, а там и перемирие наступит. Однако до этого нужно бы забрать Одессу и Николаев! Ну очень хотелось бы!
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18 час.
Геннадий Бережнов
Особо &quot;радует&quot; где народ оценил 2 местом Буданова! Ничего там не меняется.
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18 час.
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