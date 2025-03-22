Официальный Киев согласился на проведение президентских выборов. С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Уиткофф: Киев дал согласие на проведение президентских выборов
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Выборы на Украине будут, гласят из США, и видимо не ранее конца года, а там и перемирие наступит. Однако до этого нужно бы забрать Одессу и Николаев! Ну очень хотелось бы!
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18 час.
Геннадий Бережнов
Особо "радует" где народ оценил 2 местом Буданова! Ничего там не меняется.
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18 час.
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