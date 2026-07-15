⚡️ За сутки силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Чёрном море Минобороны России.
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⚡️ За сутки силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Чёрном море Минобороны России.