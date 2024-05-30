Цены на экспортное российское зерно выросли на 15,6% за месяц

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают расти, достигнув новых высот. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), к 24 мая текущего года стоимость пшеницы с 12,5 процента протеина FOB Новороссийск составила 242 — 246 долларов за тонну.