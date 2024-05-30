НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Пока жива жена этого пьяницы все останется на местах.Правительство не ...
  • Александр Лагуткин
    Кто бы сомневался. Эта сволочь - Ельцин и помог этим упырям разграбить страну и оседлать бюджетную кормушку. Для них ...Правительство не ...
  • Е Пронина
    так восстановите историческую правду в Ельцин центре, что эта тварь сделала с Россией, сдав ее на разграбление англос...Правительство не ...

Цены на экспортное российское зерно выросли на 15,6% за месяц

Цены на экспортное российское зерно выросли на 15,6% за месяц

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают расти, достигнув новых высот. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), к 24 мая текущего года стоимость пшеницы с 12,5 процента протеина FOB Новороссийск составила 242 — 246 долларов за тонну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх