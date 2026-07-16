Теннисистка Касаткина сыграла «свадьбу» с фигуристкой Забияко в Греции

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское спортивное гражданство на австралийское, сыграла «свадьбу» со своей партнершей, фигуристкой Натальей Забияко (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
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