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ИА Регнум

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Теннисистка Касаткина сыграла «свадьбу» с фигуристкой Забияко в Греции

Теннисистка Касаткина сыграла «свадьбу» с фигуристкой Забияко в Греции

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское спортивное гражданство на австралийское, сыграла «свадьбу» со своей партнершей, фигуристкой Натальей Забияко (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

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