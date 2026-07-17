Джазовый парад в Летнем саду Русского музея откроет III Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль

20 июля в 13:00 в культурной столице России во второй раз состоится Джазовый парад. По традиции, заложенной в прошлом году, по аллеям Летнего сада Русского музея пройдёт колонна из более чем 50 музыкантов во главе с президентом фестиваля, народным артистом России Игорем Бутманом.
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