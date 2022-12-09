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В Республике Коми полицейские и общественники провели акцию «Взяток не даю, взяток не беру!»

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Коми и члены Общественного совета при региональном ведомстве Мнацакан Никогосян и Андрей Юркин провели традиционную акцию «Взяток недаю! Взяток не беру!».

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