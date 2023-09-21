Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Город получает 29 наименований лекарственных средств Москвой подписано девять офсетных контрактов в медицинской сфере, благодаря которым будут обеспечены потребности горожан и пациентов столичных клиник, напомнил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
Город получает 29 наименований лекарственных средств Москвой подписано девять офсетных контрактов в медицинской сфере, благодаря которым будут обеспечены потребности горожан и пациентов столичных клиник, напомнил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
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