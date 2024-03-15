Напомню, что непосредственно перед февралем 2022 года Европа заявила, что: – Россия не имеет права голоса в том, кого можно брать в НАТО, а кого нельзя И вообще от них часто можно такое услышать: "Мы суверенные и сами решаем, что нам делать.
Историческая справедливость будет восстановлена!
Комментарии
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М
Мария
Всегда сомневалась, Горбачёв дурак или предатель? Теперь ясно вижу, что ПРЕДАТЕЛЬ! Повесить его было мало!
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14 час.
Марина Петрова
Наше великодушие сыграло с нами плохую шутку. С такими шакалами нельзя быть великодушными.
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Россия заставит Европу обслуживать наших трудящихся на самых низкооплачиваемых и непроизводительных работах уже в ближайшее время
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11 час.
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