Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Андрей Корпачев
    полностью согласен с автором! Послать куда подальше МОК ВАДА и не платить взносы ДО ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ПРАВАХ! ...Что за ублюдочная...
  • Владимир Моргунов
    Для таких дядей, спорт это не престиж страны, это-КОРМУШКА. Олимпиада в Париже-ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЭТИХ М...Что за ублюдочная...
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Историческая справедливость будет восстановлена!

Историческая справедливость будет восстановлена!

Напомню, что непосредственно перед февралем 2022 года Европа заявила, что: – Россия не имеет права голоса в том, кого можно брать в НАТО, а кого нельзя И вообще от них часто можно такое услышать: "Мы суверенные и сами решаем, что нам делать.

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Комментарии
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М
Мария
Всегда сомневалась, Горбачёв дурак или предатель? Теперь ясно вижу, что ПРЕДАТЕЛЬ! Повесить его было мало!
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14 час.
Марина Петрова
Наше великодушие сыграло с нами плохую шутку. С такими шакалами нельзя быть великодушными.
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Россия заставит Европу обслуживать наших трудящихся на самых низкооплачиваемых и непроизводительных работах уже в ближайшее время
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11 час.

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