СЕГОДНЯ в ДК "Победа" чествуют социальных работников. Официально праздник в нашей стране отмечается 8 июня, но уже сегодня те, кто посвятил себя служению людям, принимают поздравления.
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СЕГОДНЯ в ДК "Победа" чествуют социальных работников. Официально праздник в нашей стране отмечается 8 июня, но уже сегодня те, кто посвятил себя служению людям, принимают поздравления.