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В МИД РФ заявили, что мирное население Украины не является целью спецоперации

В МИД РФ заявили, что мирное население Украины не является целью спецоперации

Гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов в ходе спецоперации. Удары наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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