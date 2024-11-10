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Картина дня. Финансы

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Против прокурора МУС начнут расследование из-за сексуальных домогательств

Против прокурора МУС начнут расследование из-за сексуальных домогательств

Руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) начнет внешнее расследование против своего прокурора Карима Хана в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источники агентства Reuters.

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