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The Eurasia Daily news agency

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A fire started in Rostov-on-Don after the drone attack

A fire started in Rostov-on-Don after the drone attack

The attack of more than 50 drones has been repelled since Friday evening in the Rostov region, a fire started in Rostov-on-Don after the raid, Governor Yuri Slyusar said in the channel on the Maks platform.

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