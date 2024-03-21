Особенности домов из клееного бруса: преимущества и недостатки Юлия ПономареваВ последние годы дома из клееного бруса набирают популярность среди тех, кто стремится построить экологичное и надежное жилье.
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