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Газета.ру

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Премьер Мадьяр: Венгрия не станет оказывать военную помощь Украине

Премьер Мадьяр: Венгрия не станет оказывать военную помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в интервью финской газете Helsingin Sanomat, что Будапешт не будет оказывать Украине военную помощь и не допустит транзита оружия через свою территорию.

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