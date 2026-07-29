Юристы объяснили условия для признания Telegram экстремистской организацией

Судебный юрист Илья Васильчук заявил, что владелец интернет-платформы автоматически не становится соучастником преступлений пользователей, однако его бездействие при наличии запрещенного контента может повлечь юридические последствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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