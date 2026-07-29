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Юристы объяснили условия для признания Telegram экстремистской организацией

Юристы объяснили условия для признания Telegram экстремистской организацией

Судебный юрист Илья Васильчук заявил, что владелец интернет-платформы автоматически не становится соучастником преступлений пользователей, однако его бездействие при наличии запрещенного контента может повлечь юридические последствия.

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