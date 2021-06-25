Придумай свою историю в мире Ниндзяго!

LEGO® NINJAGO® – это не просто игрушка, а целая вселенная со своей легендарной историей, истинными ценностями и настоящими героями! Удивительный Мир самых невероятных фантастических приключений целого поколения! В этом году мы празднуем Юбилей культового блокбастера, у захватывающих сюжетов которого больше поворотов, чем делает отважный ниндзя! 160 эпизодов – 160 историй о храбрых воинах и эпических сражениях добра со злом!Присоединяйся к нам, чтобы вспомнить и подвести итоги всех Ву-ликолепных событий за последние 10 лет в истории мира LEGO® NINJAGO®! С помощью конструктора LEGO® NINJAGO® придумай свою историю сражений.