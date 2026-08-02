Президент Армении переназначил Пашиняна премьер-министром

Президент Армении Ваагн Хачатурян официально назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны.Президент Армении Ваагн Хачатурян официально переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, информирует ТАСС.
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