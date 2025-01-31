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Прощальные санкции Байдена против российской «нефтянки» не сработали – Bloomberg

Прощальные санкции Байдена против российской «нефтянки» не сработали – Bloomberg

Политнавигатор Bloomberg со ссылкой на экспертов пришел к выводу, что санкции США против российского топливно-энергетического комплекса, введенные перед уходом администрации Байдена, не привели к существенному сокращению экспортных поставок нефти из России.

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