Неизвестные расчленили путешествующего британского ученого и сложили его останки в чемодан

В Колумбии были найдены останки ученого из Великобритании. Об этом пишет Daily Mail. Расчлененные останки 42-летнего молекулярного биолога Алессандро Коатти нашли утром в воскресенье, 6 марта, в городе Санта-Марта.
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