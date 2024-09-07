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Топ-10 районов, где цены на жилье упали в разы сильнее среднего по Москве

Топ-10 районов, где цены на жилье упали в разы сильнее среднего по Москве

Молжаниновский район стал первым в Москве по снижению цен на жилье Наиболее заметно цены на первичное жилье в августе понизились в районах Молжаниновский, Бирюлево Восточное и Южное Медведково В августе 2024 года рейтинг локаций Старой Москвы с наибольшим снижением цен на рынке массовых новостроек возглавил Молжаниновский район, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики платформы bnMAP.

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