В России создали дрон-невидимку из пенопласта

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа ММ-1, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), создали специалисты инновационного технологического центра TsAGIStart на базе технопарка Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им.
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