НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Хави считает, что состав «Барсы» достаточно хорош для чемпионства: «Мы же сделали это в прошлом сезоне. Но беспокоит оборона, слишком много пропускаем»

Хави считает, что состав «Барсы» достаточно хорош для чемпионства: «Мы же сделали это в прошлом сезоне. Но беспокоит оборона, слишком много пропускаем»

«Однозначно да, мы ведь сделали это в прошлом сезоне. Я убежден, что мы способны побороться за свои цели в оставшиеся месяцы этого сезона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх