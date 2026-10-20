Экспорт легковых авто из Китая в Россию в сентябре 2026 года достиг 1,59 млрд долларов, что на 9,9% больше, чем в предыдущем месяце, и стало максимумом с сентября 2024 года.
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