Служба защиты прав потребителей США рассматривает возможность применения законов об электронном банкинге к криптовалюте

Ведущее агентство США по защите прав потребителей финансовых услуг рассматривает возможность применения Закона об электронном переводе средств (EFTA) к криптовалюте с целью защиты потребителей от мошеннических операций с криптовалютами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии