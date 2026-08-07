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Журнал «Профиль»

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Российские ученые создали уникальную методику моделирования аортального клапана

Российские ученые создали уникальную методику моделирования аортального клапана

Подход, предложенный сотрудниками Научно-технологического университета "Сириус" и Пермского политеха, учитывает индивидуальные особенности взаимодействия устройства с организмом пациента, снижая риски осложнений после замены клапана.

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