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Израиль опять обидели

Израиль опять обидели

Гений про злодейства Вы читали, как безобразничает правительство Израиля, пока Нетаньяху рассматривает свою удаленную грыжу и прикидывает, кому бы ее продать? Я думала, он там один такой .

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