NYT: план Трампа по урегулированию на Украине похож на предложения Путина

План экс-президента США Дональда Трампа по решению конфликта на Украине, который ранее изложил кандидат на пост вице-президента Соединенных Штатов от республиканцев Джей Ди Вэнс, "объективно похож" на план президента РФ Владимира Путина.
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