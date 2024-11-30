"Ночь автозаков". В Москве в трех ночных клубах клали всех на пол, а потом увозили

Для начала предисловие к тому, что случилось в Москве в ночь с пятницы на субботу. Накануне, в ночь с четверга на пятинцу, замечу, перед рабочим днем, в одном из московских клубов прошло мероприятие, посвященное 15-летию модного магазина КМ20.