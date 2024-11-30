Для начала предисловие к тому, что случилось в Москве в ночь с пятницы на субботу. Накануне, в ночь с четверга на пятинцу, замечу, перед рабочим днем, в одном из московских клубов прошло мероприятие, посвященное 15-летию модного магазина КМ20.
"Ночь автозаков". В Москве в трех ночных клубах клали всех на пол, а потом увозили
Комментарии
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СК
Светлана Киселева
Нельзя забывать о них! Эта зараза распространяется, как сыпь, на молодёжь и подростков! Поймёте - когда коснётся ваших детей!
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4 час.
Сергей Кептицин
Гудкову приходиться что-то делать, рыло у него такое мерзкое, сам не виноват, мама такое сделала. Или пьяный акушер. А вообще - чего было-то там? "хрустят сапоги силовиков" - обычно обуты в "кобрах", реально - в сапогах, в кирзачах???
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4 час.
Игорь БИА
👍
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48 мин.
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