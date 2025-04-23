В Китае назвали срок запуска пилотируемого корабля Shenzhou-20

Пилотируемый корабль Shenzhou-20 к станции Tiangong отправится 24 апреля. Срок запуска аппарата с тайконавтами на борту назвал заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов Китая Линь Сицян.
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