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Макрон назвал Украину приоритетной темой взаимодействия с Британией

Макрон назвал Украину приоритетной темой взаимодействия с Британией

Ситуация вокруг Украины является одним из приоритетов взаимодействия Лондона и Парижа. Об этом в субботу, 10 сентября, заявил французский президент Эммануэль Макрон в рамках первых телефонных переговоров с британским премьер-министром Лиз Трасс.

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