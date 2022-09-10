Макрон назвал Украину приоритетной темой взаимодействия с Британией

Ситуация вокруг Украины является одним из приоритетов взаимодействия Лондона и Парижа. Об этом в субботу, 10 сентября, заявил французский президент Эммануэль Макрон в рамках первых телефонных переговоров с британским премьер-министром Лиз Трасс.