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Юшков рассказал, в каком случае «Северный поток» окончательно перестанет работать

Юшков рассказал, в каком случае «Северный поток» окончательно перестанет работать

globallookpress.com/Stefan Sauer/dpa После того, как в Германию вернется находившаяся в Канаде на ремонте, а потом застрявшая там из-за антироссийских санкций, турбина с «Северного потока», мощность прокачки газа в Европу может быть увеличена.

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