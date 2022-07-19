Юшков рассказал, в каком случае «Северный поток» окончательно перестанет работать

globallookpress.com/Stefan Sauer/dpa После того, как в Германию вернется находившаяся в Канаде на ремонте, а потом застрявшая там из-за антироссийских санкций, турбина с «Северного потока», мощность прокачки газа в Европу может быть увеличена.
globallookpress.com/Stefan Sauer/dpa После того, как в Германию вернется находившаяся в Канаде на ремонте, а потом застрявшая там из-за антироссийских санкций, турбина с «Северного потока», мощность прокачки газа в Европу может быть увеличена.
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