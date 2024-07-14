Особый противопожарный режим действует в шести районах Калужской области

В Калужской области установилась погода, которая соответствует 3 классу пожарной опасности. В связи с этим, в шести районах области введен особый противопожарный режим, который предусматривает определенные ограниченияВ Калужской области установилась погода, которая соответствует 3 классу пожарной опасности.
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