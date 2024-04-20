Сотрудники СК РФ организовали для подростков экскурсию в Русский музей

В рамках работы по поддержанию нравственного и духовного развития молодого поколения Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу совместно с воспитанниками Санкт-Петербургского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа посетили Государственный Русский музей.
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