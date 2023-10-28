В Тамбовской картинной галерее открылась выставка "Видимое-невидимое"

В картинной галерее Тамбовской области открылась выставка Юлии Третьяковой «Видимое-невидимое» (0+). На своей выставке молодой художник на обозрение жителей и гостей региона представила картины с изображением различных мифических существ под названием «Боги нового мира».
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