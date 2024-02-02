Сенатор Шумер: 7 февраля в Сенате США пройдет тестовое голосование по помощи Украине

Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер выступил с заявлением о том, что 7 февраля в Сенате состоится тестовое голосование, которое будет посвящено вопросам оказания помощи Украине, а также Израилю и союзникам США в Азии.
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