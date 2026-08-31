Мошенники оформили на стилиста из Казани микрозаймы на два миллиона рублей

Всего мошенниками было оформлено 60 микрозаймов. Стилист узнала о задолженностях в декабре 2025 года, когда ей позвонили коллекторы с требованием вернуть деньги.
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