В МИД РФ объяснили, почему зерновая сделка пока не может возобновиться

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не видит предпосылок для возобновления черноморской зерновой инициативы.
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