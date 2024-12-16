Россия вновь накормит детей Таджикистана - партию продовольствия для горячих школьных обедов привезли в среднеазиатскую республику.
Россия накормит полмиллиона таджиков от чужого имени
Комментарии
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Геннадий Гудков
ПИЗДАБОЛ❗
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59 мин.
Геннадий Гудков
❗👍❗
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58 мин.
Владимир Елкин
Что поделаешь, если во власть лезут несмышленыши от скоморохов? Толкового депутата с юридическим образованием, ставшего губернатором Курской области, заменил несмышленыш из семьи артиста! А может, стоило бы оставить в депутатах Хинштейна, у которого теперь появится и серьезный хозяйственный опыт? Вот поэтому Дума у нас стала отстойником, не умеющим улавливать и вовремя регулировать новыми законами назревшие проблемы страны!
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38 мин.
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