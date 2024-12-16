Россия накормит полмиллиона таджиков от чужого имени

Владимир Елкин

Что поделаешь, если во власть лезут несмышленыши от скоморохов? Толкового депутата с юридическим образованием, ставшего губернатором Курской области, заменил несмышленыш из семьи артиста! А может, стоило бы оставить в депутатах Хинштейна, у которого теперь появится и серьезный хозяйственный опыт? Вот поэтому Дума у нас стала отстойником, не умеющим улавливать и вовремя регулировать новыми законами назревшие проблемы страны!