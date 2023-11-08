Приостановка проведения операций с инвестиционными паями ОПИФ “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный”

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (далее – Управляющая компания, УК) уведомляет, что с 7 ноября 2023 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (далее – операций) вынуждена приостановить операции по фонду.