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ТКБ Инвестмент Партнерс

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Приостановка проведения операций с инвестиционными паями ОПИФ “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный”

Приостановка проведения операций с инвестиционными паями ОПИФ “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный”

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (далее – Управляющая компания, УК) уведомляет, что с 7 ноября 2023 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (далее – операций) вынуждена приостановить операции по фонду.

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