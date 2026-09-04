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Царьград

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Полина Захаренко объяснила, как стресс влияет на сон и настроение

Полина Захаренко объяснила, как стресс влияет на сон и настроение

Полина Захаренко рассказала, как хронический стресс влияет на сон, настроение и концентрацию. Яркий свет подавляет мелатонин, а изменения гормонов также воздействуют на когнитивные функции.

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