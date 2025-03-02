Стармер: "Россия не может диктовать условия мира на Украине"

Россия должна участвовать в переговорах по мирному урегулированию на Украине, но она не может диктовать условия безопасности, заявил британский премьер Кир Стармер по итогам встречи западных союзников Киева (без США) в Соединенном королевстве с участием президента Украины Владимира Зеленского.