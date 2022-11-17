Документооборот в России могут перевести в цифровой формат уже в 2023 году

Соответствующий законопроект № 1173189-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части использования и хранения электронных документов)» был одобрен в первом чтении в апреле 2022 года, включен в примерную программу для первоочередного рассмотрения Госдумой РФ на ноябрь 2022 года и отправлен на доработку и согласование с профильными ведомствами и представителями бизнеса.