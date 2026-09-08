Норвежские лесные кошки завоевали популярность среди ценителей

Норвежская лесная кошка, крепкая и независимая порода, сформировалась в суровом северном климате. С весом до 12 кг и водоотталкивающей шерстью, она идеально подходит для жизни в загородном доме.
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