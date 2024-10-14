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Царьград

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Генерал вступился за "Русскую общину" после обвинений из Чечни. Алаудинов заявил: "Перегибы на местах"

Генерал вступился за "Русскую общину" после обвинений из Чечни. Алаудинов заявил: "Перегибы на местах"

Генерал-майор Апти Алаудинов вступился за общественников из "Русской общины". Ранее в их адрес прозвучали обвинения из Чечни: омбудсмен Мансур Солтаев заявил, что активисты занимаются разжиганием межнациональной розни.

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