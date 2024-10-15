Москалькова обсудила с МККК судьбу вывезенных из Курской области жителей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) судьбу вывезенных из Курской области жителей и в настоящее время пытается выяснить, где они находятся.
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