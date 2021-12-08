Спорт Уик-Энд

5 подписчиков

Сергей СЕМАК: Ракицкого заменили по состоянию здоровья, у Вендела спазм мышцы. Насколько все серьезно у Азмуна, узнаем завтра-послезавтра. Сутормин? Караваев смотрится лучше

Сергей СЕМАК: Ракицкого заменили по состоянию здоровья, у Вендела спазм мышцы. Насколько все серьезно у Азмуна, узнаем завтра-послезавтра. Сутормин? Караваев смотрится лучше

Главный тренер «сине-бело-голубых»прокомментировалрезультат матча с «Челси», признав, что лондонцы сыграли не на максимуме своих возможностей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх