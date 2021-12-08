Сергей СЕМАК: Ракицкого заменили по состоянию здоровья, у Вендела спазм мышцы. Насколько все серьезно у Азмуна, узнаем завтра-послезавтра. Сутормин? Караваев смотрится лучше

Главный тренер «сине-бело-голубых»прокомментировалрезультат матча с «Челси», признав, что лондонцы сыграли не на максимуме своих возможностей.
Популярные статьи
- Команда дана – англо-саксы берут под козырек после объявления США бойкота Играм в Пекине, из Европарламента уже слышатся аплодисменты
- «Акция «Зенита» согрела сердца всех в этот прохладный вечер». Мировая пресса в восторге от увертюры матча
- «Зенит» проиграл «-11» в домашнем матче «Црвене Звезде». Питерцы проснулись только в четвертой десятиминутке