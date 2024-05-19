В Совфеде рассказали, как будет выглядеть Цифровой кодекс России

Работа над Цифровым кодексом, который станет основой правового регулирования взаимоотношений в сфере информации и цифровых технологий, займет еще как минимум год, а значительную часть будущего документа планируется посвятить защите персональных и биометрических данных человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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