Как вычислить женщину, у которой давно не было интима

Определить женщину, у которой давно не было интимной близости, можно по целому ряду признаков. Они настолько очевидны и неоспоримы, что их можно приравнять к «чистосердечному признанию» представительницы прекрасного пола.
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